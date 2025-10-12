Aksident në Laç-Milot, makina përplaset me autobusin, plagosen dy persona
Një aksident ka ndodhur mëngjesin e sotëm pranë mbikalimit të Patokut, ku për pasojë kanë mbetur të plagosur dy persona, fatmirësisisht jashtë rrezikut për jetën.
Ngjarja ka ndodhu në aksin Laç-Milot, ku një autoveturë është përplasur me një urban.
Fatmiresisht nga pasagjerët e autobusit nuk ka patur të lënduar, ndërsa të plagosurit në autoveturë janë dërguar me autoambulancë në spitalin e Traumës.