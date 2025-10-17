LEXO PA REKLAMA!

Aksident në Kukës-Morinë, përmbyset kamioni në rrugë, plagoset drejtuesi i mjetit

Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 13:30
Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e së enjtes në aksin rrugor Kukës–Morinë, ku një kamion i tonazhit të rëndë është përmbysur në trup të rrugës, vetëm pak metra larg kufirit Shqipëri–Kosovë.

Drejtuesi i mjetit është transportuar me urgjencë në spitalin e Prizrenit, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Largimi i kamionit me targa te Kosovës nga traseja e rrugës u krye në orët e para të mëngjesit të së premtes. Gjatë operacionit tërheqës, qarkullimi i automjeteve drejt Kosovës u bllokua për disa minuta, derisa rruga u pastrua plotësisht.

Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se aksidenti është shkaktuar nga lodhja dhe mungesa e gjumit e drejtuesit të kamionit, që po udhëtonte në drejtim të Kosovës.

Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

