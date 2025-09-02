LEXO PA REKLAMA!

Aksident në Korçë, mjeti përplas gruan me biçikletë, dërgohet menjëherë në spital

Lajmifundit / 2 Shtator 2025, 16:51
Një aksident rrugor është shënuar sot unazën e qytetit të Korçës. Një makinë ka përplasur një grua, 51-vjeçe teksa lëvizte me biçikletë.

E lënduara është dërguar në spital dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Drejtuesja e mjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme.

Njoftimi i policisë

Rreth orës 16:10, në unazën e qytetit, shtetasja J. S., duke drejtuar automjetin, ka përplasur biçikletën me të cilën lëvizte shtetasja E. C., 51 vjeçe, e cila u dërgua në spital dhe është jashtë rezikut për jetën.

Drejtuesja e automjetit është shoqëruar në Komisariat, për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për të përcaktuar rrethanat dhe shkakun e aksidentit.

