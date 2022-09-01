LEXO PA REKLAMA!

Aksident në Kolonjë, plagoset 66-vjeçarja, dërgohet në spital

Lajmifundit / 1 Shtator 2022, 10:15
Aktualitet

Nje aksident me pasoje plagosjen e nje gruaje ka ndodhur diten e sotme ne Kolonje. 

Njoftimi nga policia:

Kolonjë/Informacion paraprak

Më datë 01.09.2022, rreth orës 09:25, në hyrje të qytetit të Ersekës, janë përfshirë në një aksident rrugor, mjeti motor me drejtues shtetasin E. J., banues në fshatin Taç, me mjetin tip "Volkswagen", me drejtues shtetasin E. D. Për pasojë ka marrë lëndime shtetasja B. J., rreth 66 vjeçe, banuese në Taç, Kolonjë, pasgjere në motor, e cila ndodhet në spital aktualisht jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po kryen veprimet procedurale dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.

