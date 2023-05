Aksident në Greqi, makina përmbyset në mes të rrugës, plagoset rëndë 24-vjeçari nga Dibra

Foto ilustruese

Një aksient i rëndë ka ndodhur në Paramithi të Athinës, ku ka mbetur rëndë i plagosur një shtetas shqiptarë.

Burime bëjnë me dije se personi i lënduar është 24-vjeçari Jetnor Buci me origjinë nga Dibra, i cili është transpuar me helikopter në spitalin e Janinës.

Makina me të cilën ushëtonte 24-vjeçari ndodhet e përmbysur plotësisht në mes të rrugës, teksa vërehet se përballë saj shihet një autobus.

Policia dhe grupi hetimor ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.