Aksident në Fier, plagoset një person

Një aksident me një person të plagosur ka ndodhur këtë pasdite në aksin rrugor “Levan-Tepelenë”.

“Rreth orës 17:00, në fshatin Frakull e Vogël, automjeti tip ‘Ben'” autobot, me drejtues shtetasin A. G., 36 vjeç, është përplasur me një mjet bujqësor, frezë, me drejtues shtetasin D. Rr.“, njoftoi policia.

Si pasojë e përplasjes është dëmtuar shtetasi D. Rr., i cili ndodhet në spital, në kujdesin e mjekëve, ndërsa grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkakut të aksidentit, shtuan të njëjtat burime.