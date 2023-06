Aksident në Fier, makina përplas motorin e policisë, plagoset efektivi

Një punonjës policie ka mbetur i plagosur sot në Fier. Ngjarja ndodhi rreth 11:00, në vendin e quajtur “Qafa e Koshovicës”.

Burime zyrtare nga policia bënë me dije se automjeti tip “Ford” me drejtues shtetasin me inicialet R. S. është përplasur me motomjetin e policisë, me drejtues shtetasin K. P. (punonjës i policisë rrugore të DVP Fier).

Për pasojë është dëmtuar shtetasi K. P., i cili ndodhet në spital, në kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkakut të aksidentit.