Aksident në Fier, humb jetën efektivi i policisë

Një efektiv policie humbi jeten ne aksident mbrëmjen e se dieles në aksin rrugor “Patos-Fier”.

Sipas informacioneve, një automjet tip “Opel” me drejtues shtetasin Agron Saba, 58 vjeç, punonjës policie, është përplasur me automjetin tip “Benz” me drejtues shtetasin G. H., 27 vjeç.

Si pasojë e kësaj përplasje, ka ndërruar jetë drejtuesi i “Opel”.

Fier/Informacion paraprak

Rreth orës 21:35, në aksin rrugor “Patos-Fier”, automjeti tip “Opel” me drejtues shtetasin Agron Saba., 58 vjeç, banues në Patos, (punonjës policie në Stacionin e Policisë Patos) është përplasur me automjetin tip “Benz” me drejtues shtetasin G. H., 27 vjeç, banues në Patos.

Si pasojë e kësaj përplasje, ka ndërruar jetë shtetasi A. S.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.