Aksident në Dimal, makina përplas për vdekje 57-vjeçaren dhe largohet nga vendi i ngjarjes
Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 08:27
Aktualitet
Një 57-vjeçare ka humbur jetën mbrëmjen e së dielës në Dimal, pasi u përplas nga një automjet në urën e re mbi lum. Viktima, Thëllëza Caushi, po kalonte rrugën bashkë me delet kur u godit nga makina.
Shoferi nuk ndaloi për t’i dhënë ndihmë, por u largua duke e lënë trupin e pajetë në asfalt.
Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe ka nisur hetimet. Janë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë për të identifikuar automjetin dhe drejtuesin e tij.