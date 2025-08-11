LEXO PA REKLAMA!

Aksident në Dimal, makina përplas për vdekje 57-vjeçaren dhe largohet nga vendi i ngjarjes

Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 08:27
Aktualitet

Aksident në Dimal, makina përplas për vdekje 57-vjeçaren

Një 57-vjeçare ka humbur jetën mbrëmjen e së dielës në Dimal, pasi u përplas nga një automjet në urën e re mbi lum. Viktima, Thëllëza Caushi, po kalonte rrugën bashkë me delet kur u godit nga makina.

Shoferi nuk ndaloi për t’i dhënë ndihmë, por u largua duke e lënë trupin e pajetë në asfalt.

Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe ka nisur hetimet. Janë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë për të identifikuar automjetin dhe drejtuesin e tij.

