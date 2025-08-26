LEXO PA REKLAMA!

Aksident në Bllok, shoferi humb kontrollin mbi mjetin, makina përplaset me pemët

Lajmifundit / 26 Gusht 2025, 08:51
Aksident në Bllok, shoferi humb kontrollin mbi mjetin, makina

Një aksident rrugor ka ndodhur mbrëmjen e së hënës në zonën e Bllokut, në kryeqytet.

Një automjet tip “Benz” ka humbur kontrollin, ka dalë nga rruga dhe është përplasur me një pemë në trotuar. Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa dëmet kanë qenë vetëm materiale.

Policia mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes dhe po punon për të zbardhur shkaqet e aksidentit.

