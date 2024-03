Aksident në aksin Shkodër-Lezhë/ Makina përplas motorin, plagoset drejtuesi

Një aksident automobilistik është regjistruar mbrëmjen e kësaj të mërkure, rreth orës 19:20, në aksin rrugor Shkodër-Lezhë.

Autoritetet policore raportojnë se automjeti me drejtues shtetasin M. M., 28 vjeç, është përplasur me motorin me drejtues shtetasin M. Q., rreth 51 vjeç.

Si pasojë e aksidentit ka mbetur i plagosur 51-vjeçari, i cili është transportuar në spitalin e Shkodrës dhe jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.