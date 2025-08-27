LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Aksident në aksin Rehovë-Ersekë, nën akuzë shoferi 18-vjeçar, u plagos bashkë me 3 pasagjerët

Lajmifundit / 27 Gusht 2025, 14:50
Aktualitet

Aksident në aksin Rehovë-Ersekë, nën akuzë shoferi

Një adoleshent banues në Miçigan (Michigan) të SHBA-ve është aksidentuar bashkë me 3 pasagjerët që ndodheshin në mjetin të cilin po drejtonte, teksa ndodhej me pushime në qarkun e Korçës.

Ngjarja ka ndodhur në aksin Rehovë-Ersekë dhe paraprakisht sipas hetimeve të Policisë Rrugore, shkak i aksidentit është humbja e kontrollit të mjetit nga 18-vjeçari.

“U referuan materialet në Prokurori, ku filloi procedimi penal për V. T., 18 vjeç, banues në Michigan, pasi në aksin rrugor “Rehovë-Ersekë”, duke drejtuar automjetin, ka humbur kontrollin dhe si pasojë automjeti ka dalë nga rruga. Nga aksidenti janë dëmtuar lehtë drejtuesi i automjetit dhe 3 pasagjerët”, tha policia vendore për dinamikën e ngjarjes.

Pas kryerjes së veprimeve paraprake, do jetë organi i akuzës që do përcaktojë shkaqet, ndërsa katër të aksidentuarit e dëmtuar ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion