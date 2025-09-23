LEXO PA REKLAMA!

Aksident në aksin Lezhë-Milot, plagosen dy persona

Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 09:49
Aksident në aksin Lezhë-Milot, plagosen dy persona

Një aksident rrugor ka ndodhur ditën e sotme në afërsi të kryqëzimit të Ishull-Lezhës, përgjatë superstradës Lezhë–Milot.


Tre automjete u përfshinë në përplasje, nga e cila dy persona mbetën të plagosur dhe u transportuan menjëherë drejt spitalit të Lezhës për ndihmë mjekësore.

Sipas raportimeve shkak i aksidentit dyshohet të jetë dalja e papritur e një automjeti tip “Audi” nga një rrugë dytësore në superstradë, duke u goditur nga një tjetër mjet që po lëvizte ne drejtim te Lezhës.

 

