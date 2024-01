Aksident në aksin “Levan-Tepelenë”/ Përplasen dy automjete, një i plagosur

Aksident në aksin rrugor “Levan-Tepelenë”. Një makinë është përplasur me një makinë dhe si pasojë ka mbetur i plagosur drejtuesi i njërit prej mjeteve.

NJOFTIMI I POLICISE

Rreth orës 12:15, në aksin rrugor “Levan-Tepelenë”, në vendin e quajtur “Kryqëzimi i Fratarit”, automjeti tip “Volksëagen”, me drejtues shtetasin H. K., është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin B. Ll.

Si pasojë e përplasjes është dëmtuar drejtuesi i motomjetit i cili ndodhet në spital, në kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkakut të aksidentit.