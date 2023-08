Aksident në aksin Gjirokastër-Kakavijë, raportohet për tre të plagosur

Një aksident është raportuar mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Gjirokastër-Kakavijë. Bëhet me dije se automjeti me drejtues shtetasin T.H., 35 vjeç është përplasur me automjetin që drejtohej me 40-vjeçarin V.Z.

Si pasojë e përplasjes është dëmtuar lehtë shtetasi V.Z., dhe gjithashtu edhe pasagjerët 55-vjeçari F.H., dhe 20-vjeçarja L.H. Të plagosurit ndodhen në spitalin e Gjirokastrës ku edhe po marrin trajtim mjekësor.

Ndërkohë nga hetimet rezultoi se 55-vjeçari ishte me masë sigurie “Arrest në shtëpi”, të caktuar nga Gjykata, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

Për këtë shkak, u bënë veprimet procedurale për arrestimin në flagrancë të 55-vjeçarit, për veprën penale “Largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit”.

Nga verifikimet dhe veprimet e tjera procedurale të kryera për këtë aksident, ka rezultuar se pasagjeri, shtetasi F. H. aktualisht ishte me masë sigurie “Arrest në shtëpi”, të caktuar nga Gjykata, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”. Për këtë shkak, u bënë veprimet procedurale për arrestimin në flagrancë të 55-vjeçarit, për veprën penale “Largimi i të burgosurit nga vendi i qendrimit”.

Vijojnë hetimet për zbardhjen e shkakut të aksidentit dhe për dokumentimin e përgjegjësisë penale të shtetasit F. H.