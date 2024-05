Aksident nё Shkodёr-Lezhё, plagoset njё grua dhe dy fёmijёt e saj

Tre persona mbetёn tё lёnduar nga njё aksident automobilistik i ndodhur nё orёt e para tё mёngjesit nё aksin rrugor qё lidh Shkodrёn me Lezhёn. Dy automjetet, njёra tip FIAT me targё AA411 FM dhe tjetra Ford me targё AA585 AY u pёrfshinё nё pёrplasje ndёrsa policia lokale sqaroi se e plagosur mbeti shtetёsja Drita Deda dhe dy fёmijёt e saj. Gruaja mёsohet se drejtonte mjetin Ford ndёrsa mjeti tjetёr drejtohej nga Frederik Marku.

