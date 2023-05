Aksident me vdekje, dalin detajet e para

Një aksident i rëndë autombolistik ka ndodhur në Itali mbrëmjen e djeshme rreth orës 20:00, ku ka ndërruar jetë 18-vjeçari me origjinë nga Kosova, Admir Hoti.

Automjeti me të cilin lëvizte 18-vjeçari së bashku me babain e tij, një Fiat Grande Punto, u përplas me një tjetër mjet tip Chevrolet.

Si pasojë e përplasjes mjeti ku udhëtonte 18-vjeçari u dëmtua rëndë dhe për pasojë ai ndërroi jetë.Lëndime mori dhe babai i tij, por jashtë rrezikut për jetën.

18-vjeçari ishte një person shumë i dashur, në komunitetin ku jetonte në Portogruaro. Miqtë e tij janë shprehur të tronditur në rrjete sociale në lidhje me lajmin.

“Do të mbetesh gjithmonë në, tashmë na mungon shumë”, shkruan një nga miqtë e të riut në mesazhin e lamtumirës.