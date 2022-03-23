LEXO PA REKLAMA!

Aksident masiv në Fushë Krujë, 3 të lënduar, ka persona të bllokuar në makina

Lajmifundit / 23 Mars 2022, 21:17
Aktualitet

Aksident masiv në Fushë Krujë, 3 të lënduar, ka persona

Një aksident i rëndë ka ndodhur ne oret e mbrëmjes në aksin rrugor Fushë Krujë-Thumanë.

Policia rrugore ben te ditur se në aksident janë përfshirë 3 makina.

sipas informacioneve qe jane bere me dije deri më tani mësohet se 3 persona janë në gjendje të rëndë.

Zjarrfikësja ndodhet në vendngjarje vijon te nxjerrë personat që kanë mbetur në makina.

Policia po ashtu ka mberritur ne vendin e ngjarjes dhe po vijon hetimet.

Aksi ku ndodhi ky aksident eshte nje rruge problematike sa i perket sigurise se qarkullimit.

Ne kete aks kane ndodhur me dhjetera aksidenteve me pasoje plagosjen e qytetareve dhe shkaktim viktimash.

