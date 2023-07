Aksident i trefishtë në Librazhd, shpëtojnë pa dëmtime shoferët

Një aksident i trefishtë ka ndodhur në Librazhd, në vendin e quajtur Çezma e Miftarit.

Fatmirësisht nga ky aksident nuk ka pasur persona të plagosur rëndë, por shoferët e makinave kanë pësuar tronditje.

Në këtë aksident janë përfshirë një makinë tip “Benz” me targa AB 025 BM, një “mini bus” me targa AA 919 RU si dhe një kamionçinë me targa, PG 3966 B. Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po heton për të zbardhur të plotë aksidentin në fjalë.