Aksident i trefishtë në aksin Pogradec-Qafë Thanë, plagosen 6 persona, detajet e para

Një aksident rrugor ka ndodhur këtë pasdite në aksin nacional Pogradec-Qafë-Thane në afërsi të fshatit Hudenisht.

Mësohet se tre automjete janë përplasur me njëra-tjetrën, ku për pasojë kanë mbetur të plagosur 6 persona.

Si pasojë e lëndimeve, 2 prej të plagosurve ndodhen në gjendje të rëndë shëndetësore.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po heton mbi shkaqet e aksidentit.

Më datë 01.04.2023, rreth orës 14:30, në aksin rrugor Pogradec-Qafë Thanë, në afërsi të fshatit Pojskë, janë përplasur 3 automjete, konkretisht automjeti furgon tip “Benz”, me automjetin tip “Opel” me drejtues shtetasin A. Y. dhe automjetin tip “Toyota” me drejtues shtetasin M. P. Si pasojë e përplasjes, aktualisht janë dërguar në spital për ndihmë mjekësore 6 shtetas, ku 2 prej tyre ndodhen në gjendje të rëndë shëndetësore.

Grupi hetimor në vendngjarje po kryhen veprimet procedurale dhe po punon për përcaktimin e shkaqeve të aksidentit.