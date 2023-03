Aksident i rëndë te Rruga e Arbrit, “Audi” përplaset me zetorin

Një aksident i rëndë ka ndodhur mbi Urën e Drinit në fshatin Gjoricë, fatmirësisht pa viktima.

Sipas burimeve te policise, në aksident është përfshirë një mjet tip “Audi”, që drejtohej nga Denis Miftari.

Ky i fundit është dërguar në spital me dëmtime të lehta.

Nga ana tjetër edhe drejtuesi i mjetit tip zetor ka marrë ndihmën e parë dhe është larguar për t’u marrë në pyetje nga policia.

‘Në vendin e quajtur “Ura e Drinit” në Gjoricë, automjeti tip “Audi”, me drejtues shtetasin D. M., është përplasur me automjetin bujqësor tip ‘Zetor’, me drejtues shtetasin F.D. Si pasojë e përplasjes janë lënduar lehtë dy drejtuesit e automjeteve.

Pas ndihmës së parë mjekësore dy drejtuesit kanë dalë nga spitali. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.’- njofton policia.