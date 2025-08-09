Aksident i rëndë në Vlorë/ Përplasen tre makina, dy të plagosur, mes tyre një fëmijë
Gjatë ditës së sotshme në aksin që të çon drejt fshatit Zvernec në Vlorë, ka ndodhur një aksident rrugor ku janë përfshirë tre automjete. Përplasja ka qenë e fortë, dhe dy persona kanë mbetur të plagosur, përfshirë edhe një fëmijë që udhëtonte në automjetin e parë me targa italiane. Ata u dërguan menjëherë me urgjencë në spitalin rajonal të Vlorës për marrjen e ndihmës mjekësore të nevojshme.
Policia mbërriti shpejt në vendngjarje dhe nisi menjëherë hetimet për të përcaktuar shkakun e aksidentit. Sipas informacioneve të para, plagët e dy të plagosurve janë serioze, por ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën dhe janë nën kujdesin e mjekëve specialistë.
Përveç dëmeve fizike te personat e përfshirë, të tre automjetet kanë pësuar dëme materiale të konsiderueshme, që do të kërkojnë riparime intensive.
Vazhdon puna e policisë për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit dhe identifikimin e përgjegjësve, ndërsa apelohet për kujdes maksimal në rrugë, sidomos në akset ku ka lëvizje të shtuar të automjeteve.