Aksident në Unazën e Madhe të Tiranës, makina përplaset me bordurën anësore

Lajmifundit / 5 Shtator 2025, 22:54
Aktualitet

Nje aksident ka ndodhur mbremjen e sotme ne Unazen e Madhe te Tiranes.

Disa ambulanca kane shkuar ne vendin e ngjarjes, pasi policia u hapi rrugen ne radhet e krijuara ne trafik.

Sipas pamjeve nga vendi i ngjarjes, nje automjet eshte demtuar ne menyre serioze nga perplasja me borduren. 

Tiranë/Informacion paraprak.

Rreth orës 22:30, në Unazë të Madhe, tek mbikalimi i Paskuqanit, shtetasi H. Ç, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe për pasojë automjeti është përplasur me barrierat anësore të rrugës.

Si pasojë e aksidentit janë shkaktuar vetëm dëme materiale.

Grupi Hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

 

