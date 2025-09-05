Aksident në Unazën e Madhe të Tiranës, makina përplaset me bordurën anësore
Nje aksident ka ndodhur mbremjen e sotme ne Unazen e Madhe te Tiranes.
Disa ambulanca kane shkuar ne vendin e ngjarjes, pasi policia u hapi rrugen ne radhet e krijuara ne trafik.
Sipas pamjeve nga vendi i ngjarjes, nje automjet eshte demtuar ne menyre serioze nga perplasja me borduren.
Tiranë/Informacion paraprak.
Rreth orës 22:30, në Unazë të Madhe, tek mbikalimi i Paskuqanit, shtetasi H. Ç, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe për pasojë automjeti është përplasur me barrierat anësore të rrugës.
Si pasojë e aksidentit janë shkaktuar vetëm dëme materiale.
Grupi Hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.