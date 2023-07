Aksident i rëndë në Sarandë/ Makina përplaset me motorin, dy të miturit nisen me urgjencë në spital

Një aksident i rëndë ka ndodhur mesditën e sotme në Sarandë, ku kanë mbetur të plagosur dy titur.

Policia ka njoftuar se aksidenti ka ndodhur në hyrje të Ksamilit, ku një 33-vjeçar është përplasur me makinën e tij me një motior, i cili drejtohej nga një 16-vjeçar.

Bashkë me këtë të fundit, në motor ishte dhe një 9-vjeçar. Dy të miturit janë nisur me urgjencë për në spital.

Njoftimi i policisë:

Rreth orës 13:00, në hyrje të Ksamilit, një automjet tip “Benz” me drejtues shtetasin E. M., 33 vjeç, është përplasur me një motomjet me drejtues shtetasin A. R., 16 vjeç. Si pasojë e përplasjes kanë mbetur të dëmtuar drejtuesi i motomjetit dhe pasagjeri 9 vjeç, të cilët janë transportuar në spitalin e Sarandës dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve.

Drejtuesi i automjetit shtetasi E. M, u shoqërua në Komisariat, për veprime të mëtejshme.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.