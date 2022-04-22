LEXO PA REKLAMA!

Aksidenti në Lushnjë, vdes drejtuesi i motoçikletës

Lajmifundit / 22 Prill 2022, 21:50
Aktualitet

Aksidenti në Lushnjë, vdes drejtuesi i motoçikletës

Një aksident me pasojë vdekjen.e një personi ka ndodhur këtë pasdite e kësaj të premteje në Lushnjë.

Nga raportimet e deritanishme një 67 vjeçar ka përplasur “Benzin” me një motomjet në fshatin Ngurrëz. Drejtuesi i motomjetit ka ndërruar jetë në spital.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e shkakut të aksidentit.

Njoftimi i plotë nga policia:

“Në fshatin Ngurrëz, Lushnjë, shtetasi A. M., duke drejtuar automjetin tip “Benz” është përplasur me një motomjet me drejtues shtetasin K. S., 67 vjeç, banues në fshatin Ngurrëz.

Si pasojë e përplasjes u dëmtua shtetasi K. S., i cili ndërroi jetë në spital”, njofton policia.

