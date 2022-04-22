Aksidenti në Lushnjë, vdes drejtuesi i motoçikletës
Një aksident me pasojë vdekjen.e një personi ka ndodhur këtë pasdite e kësaj të premteje në Lushnjë.
Nga raportimet e deritanishme një 67 vjeçar ka përplasur “Benzin” me një motomjet në fshatin Ngurrëz. Drejtuesi i motomjetit ka ndërruar jetë në spital.
Grupi hetimor po punon për zbardhjen e shkakut të aksidentit.
Njoftimi i plotë nga policia:
“Në fshatin Ngurrëz, Lushnjë, shtetasi A. M., duke drejtuar automjetin tip “Benz” është përplasur me një motomjet me drejtues shtetasin K. S., 67 vjeç, banues në fshatin Ngurrëz.
Si pasojë e përplasjes u dëmtua shtetasi K. S., i cili ndërroi jetë në spital”, njofton policia.
