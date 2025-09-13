LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Aksident i rëndë në Lushnje, makina del nga rruga, humb jetën pasagjeri, tre persona në spital

Lajmifundit / 13 Shtator 2025, 09:14
Aktualitet

Aksident i rëndë në Lushnje, makina del nga rruga, humb

Një aksident i rëndë automobilistik ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në fshatin Çermë Sektor, ku për pasojë një grua 47-vjeçare ka humbur jetën dhe tre persona të tjerë janë plagosur.

Sipas njoftimit zyrtar nga Policia, ngjarja ndodhi rreth orës 05:00, kur shtetasi F. M., 63 vjeç, banues në Çermë Sektor, duke drejtuar automjetin e tij, ka humbur kontrollin mbi drejtimin dhe mjeti ka dalë nga rruga.

Një e daljes nga rruga, ka ndërruar jetë pasagjerja M. S., 47 vjeçe, ndërsa janë plagosur tre persona të tjerë: A. M., 37 vjeçe, një shtetas 15 vjeç, si dhe vetë drejtuesi i mjetit. Të dëmtuarit ndodhen në spital, nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për të zbardhur shkaqet e aksidentit dhe për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion