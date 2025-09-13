Aksident i rëndë në Lushnje, makina del nga rruga, humb jetën pasagjeri, tre persona në spital
Një aksident i rëndë automobilistik ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në fshatin Çermë Sektor, ku për pasojë një grua 47-vjeçare ka humbur jetën dhe tre persona të tjerë janë plagosur.
Sipas njoftimit zyrtar nga Policia, ngjarja ndodhi rreth orës 05:00, kur shtetasi F. M., 63 vjeç, banues në Çermë Sektor, duke drejtuar automjetin e tij, ka humbur kontrollin mbi drejtimin dhe mjeti ka dalë nga rruga.
Një e daljes nga rruga, ka ndërruar jetë pasagjerja M. S., 47 vjeçe, ndërsa janë plagosur tre persona të tjerë: A. M., 37 vjeçe, një shtetas 15 vjeç, si dhe vetë drejtuesi i mjetit. Të dëmtuarit ndodhen në spital, nën kujdesin e mjekëve.
Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për të zbardhur shkaqet e aksidentit dhe për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore.