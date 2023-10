Aksident i rëndë në Lushnje, makina përplas biçikletën, humb jetën i moshuari

Një aksident i rëndë me pasojë vdekjen e një të moshuari 70-vjeçar është shënuar në aksin rrugor "Lushnjë-Rrogozhinë". Një makinë me drejtuese 26-vjeçaren A.Xh ka përplasur 70-vjeçarin V.D, i cili udhëtonte me biçikletë dhe më pas ka ndërruar jetën. Policia ka shoqëruar 26-vjeçaren menjëherë pas aksidentit dhe po kryhen veprimet hetimore.

Lushnjë/Informacion paraprak

Rreth orës 09:45, në aksin rrugor “Lushnjë-Rrogozhinë”, në fshatin Golem, automjeti me drejtuese shtetasen A. Xh., 26 vjeçe, është përplasur me biçikletën me drejtues shtetasin V. D., 70 vjeç, banues në Golem, i cili ka ndërruar jetë.

Shtetasja A. Xh. është shoqëruar në Komisariat, me të cilën po kryhen veprimet hetimore.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.