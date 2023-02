Aksident i rëndë në Itali, humb jetën 39 vjecari shqiptar

Një ngjarje e rëndë është shënuar mëngjesin e sotëm në Mercatale Valrdarno, një fshat në Bucine (Arezzo) në Itali, ku një 39 vjecar shqiptar ka mbetur viktimë e një aksidenti rrugor.

Mediat italiane, bëjnë me dijë se 39- vjecari shqiptar është përplasur kokë me kokë me një makinë tjetër të drejtuar nga një grua 49-vjecare, për shkaqe ende të paqarta.

Ambulanca mbërriti në vendin e ngjarjes, por 39 vecari shqiptar, ndërroi jetë.

E plagosur ka mbetur edhe gruaja që drejtonte mjetin tjetër, e cila është shtruar në spital, por është jashtë rrezikut për jetën.