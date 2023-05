Aksident i rëndë në Itali/ Humb jetën 24-vjeçari shqiptar, plagoset edhe një tjetër

Një 24-vjeçar me origjinë shqiptare ka humbur jetën në një aksident rrugor që ndodhi në orët e mbrëmjes në Imola, në zonën e Bolognese.

Ai po udhëtonte si pasagjer me një Mercedes CLK i cili pas një devijim të papritur, doli nga rruga në cep të via Banfi dhe via Graziadei, duke u përplasur me një pemë, raportojnë mediat e huaja.

24-vjeçari, i cili ishte në sediljen e djathtë, u mbërthye në kabinën e pasagjerëve dhe u nxor pa jetë nga ekipet e shpëtimit.

Të dy shoferi, një 23-vjeçar gjithashtu shqiptar dhe një 19-vjeçar me origjinë rumune që ndodhej në sediljet e pasme mbetën të plagosur.

Shkaqet dhe dinamika e saktë e aksidentit po hetohet nga policia lokale e Imolës.