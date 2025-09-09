Aksident i rëndë në Fier, makina përplas fëmijën 4 vjec
Një ngjarje e rëndë është regjistruar pasditen e sotme në Fier.
Rreth orës 15:30, në fshatin Marinëz, një automjet ka përplasur një fëmijë vetëm 4 vjeç.
I mituri është dërguar me urgjencë në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Drejtuesi i automjetit është shoqëruar nga policia për veprime të mëtejshme procedurale.
Ngjarja ka shkaktuar tronditje tek banorët e zonës, ndërsa hetuesit po punojnë për zbardhjen e plotë të saj.
Njoftimi i Policisë:
“Fier/Informacion paraprak
Rreth orës 15:30, në fshatin Marinëz, automjeti me drejtues shtetasin I. K., 58 vjeç, banues në Roskovec, ka përplasur një fëmijë 4 vjeç, i cili ndodhet në spital, në kujdesin e mjekëve.
Është shoqëruar në Komisariat drejtuesi i automjetit për veprime të mëtejshme procedurale.
Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit.”