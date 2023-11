Aksident i rëndë në Bulqizë, humb jetën 25 vjeçari

Një aksident i rëndë ka ndodhur këtë mbrëmje në Bulqizë, ku për pasojë ka humbur jetën një 25 vjeçar. Mësohet se dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën.

Të plagosur kanë mbetur edhe dy persona të tjerë, të cilët janë shoqëruar në spital për ndihmë të specializuar mjekësore. Gjendja e dy të plagosurve është tepër e rënduar.

Bulqizë/Informacion paraprak

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Rreth orës 21:00, në vendin e quajtur "Mbikalimi Bulqizë", janë përfshirë në aksident automjeti tip "Benz" me drejtues shtetasin Y. R., dhe pasagjer shtetasin D. S., me automjetin tip "Volkswagen", me drejtues shtetasin E. N.

Nga përplasja e automjeteve janë dëmtuar tre shtetasit e mësipërm, të cilët janë dërguar në spitalin e Bulqizës për ndihmë mjekësore, por si pasojë e dëmtimeve të marra shtetasi E. N., ka ndërruar jetë në spital.

Grupi hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, ndodhet në vendngjarje dhe vijon punën për sqarimin e rrethanave dhe shkakut të aksidentit.