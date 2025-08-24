Aksidenti në Sarandë-Delvinë, foto e dy motrave që u përplasën me “Audi-n” e drejtuar nga 23-vjeçari
Dy vajza, 20 dhe 22 vjeç humbën jetën pas një aksidenti të rëndë të ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin Sarandë-Delvinë.
Viktimat janë motrat Ela, 22 vjeç dhe Rozina Dhimaku, 20 vjeç nga Delvina.
Gjithashtu në aksident ka mbetur e plagosur edhe shtetasja Antonela Zhupa, 24 vjeç, e cila është transportuar në spitalin e Sarandës.
Policia njofton zyrtarisht se aksidenti ndodhi rreth orës 20:15, ku 23-vjeçari K. N., duke drejtuar automjetin tip “Audi”, është përplasur me automjetin tip “Lancia”, me drejtuese shtetasen E. Dh.
Si pasojë e aksidentit, kanë humbur jetën drejtuesja e automjetit “Lancia”, shtetasja E. Dh., 22 vjeçe, së bashku me pasagjeren shtetasen R. Dh., 20 vjeçe, ndërsa pasagjerja tjetër në këtë automjet, shtetasja A. Zh., 24 vjeçe, ka mbetur e dëmtuar dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Dy viktimat janë motra, me origjinë nga Delvina.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.
