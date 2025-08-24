LEXO PA REKLAMA!

Aksidenti në Sarandë-Delvinë, foto e dy motrave që u përplasën me “Audi-n” e drejtuar nga 23-vjeçari

Lajmifundit / 24 Gusht 2025, 21:18
Dy vajza, 20 dhe 22 vjeç humbën jetën pas një aksidenti të rëndë të ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin Sarandë-Delvinë.

Viktimat janë motrat Ela, 22 vjeç dhe Rozina Dhimaku, 20 vjeç nga Delvina.

Gjithashtu në aksident ka mbetur e plagosur edhe shtetasja Antonela Zhupa, 24 vjeç, e cila është transportuar në spitalin e Sarandës.

Një aksident i rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin Sarandë – Delvinë.

Mësohet se nga aksidenti dy persona kanë humbur jetën, ndëra një tjetër ka mbetur i lënduar.

Aksidenti ka ndodhur në vendin e quajtur “Pularia”.

Policia njofton zyrtarisht se aksidenti ndodhi rreth orës 20:15, ku 23-vjeçari K. N., duke drejtuar automjetin tip “Audi”, është përplasur me automjetin tip “Lancia”, me drejtuese shtetasen E. Dh.

Si pasojë e aksidentit, kanë humbur jetën drejtuesja e automjetit “Lancia”, shtetasja E. Dh., 22 vjeçe, së bashku me pasagjeren shtetasen R. Dh., 20 vjeçe, ndërsa pasagjerja tjetër në këtë automjet, shtetasja A. Zh., 24 vjeçe, ka mbetur e dëmtuar dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Dy viktimat janë motra, me origjinë nga Delvina.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

Njoftimi: 

Delvinë/Informacion paraprak

Sot, rreth orës 20:15, në aksin rrugor Delvinë-Sarandë, shtetasi K. N., 23 vjeç, duke drejtuar automjetin tip “Audi”, është përplasur me automjetin tip “Lancia”, me drejtuese shtetasen E. Dh.

Si pasojë e aksidentit, kanë humbur jetën drejtuesja e automjetit “Lancia”, shtetasja E. Dh., 22 vjeçe, së bashku me pasagjeren shtetasen R. Dh., 20 vjeçe, ndërsa pasagjerja tjetër në këtë automjet, shtetasja A. Zh., 24 vjeçe, ka mbetur e dëmtuar dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

