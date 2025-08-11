Aksident i rëndë me 3 të plagosur në aksin Mamurras-Thumanë, dy të rinj në gjendje kritike
Mesditën e sotme, një aksident i rëndë ka ndodhur në aksin e vjetër Mamurras-Thumanë, ku u përplasën dy automjete, duke lënë të plagosur tre persona.
Sipas njoftimeve zyrtare nga policia, shoferi i njërës prej makinave është shtetas ukrainas. Dy nga të plagosurit, të rinj, janë dërguar me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku raportohet se ndodhen në gjendje të rëndë.
Ndërkaq, gruaja që udhëtonte me shtetasin ukrainas ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Në vendngjarje është ngritur grupi hetimor, i cili po punon intensivisht për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat që çuan në këtë aksident tragjik.
Autoritetet bëjnë apel për kujdes në rrugë dhe presin përfundimin e hetimeve për të dhënë detajet e plota.