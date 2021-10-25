LEXO PA REKLAMA!

Aksident i katërfishtë në Berat, “Fiat Stilo” me shpejtësi përplas 3 automjete të tjera

Lajmifundit / 25 Tetor 2021, 13:54
Aktualitet

Aksident i katërfishtë në Berat, “Fiat Stilo” me

Një aksident i katërfishtë ka ndodhur në Berat. Makina me shpejtësi përplas tre mjete të tjera dhe përfundon e përplasur me betonin ndarës të rrugës,bllokohet për 30-minuta qarkullimi. Rregjistrohen dëme materiale por fatmirërisht jo të plagosur.

Një aksident i katërfishtë ka ndodhur sot në Berat,në aksin midis Urës së Varur dhe Urës së Goricës.Nga të dhënat e para mësohet se një automjet tip Fiat Stilo që qarkullonte me shpejtësi,pasi ka goditur disa mjete që lëviznin në atë kohë në rrugë përpara tij,ka përfunduar i përplasur me betonin ndarës të rrugës.

Në aksidentin e katërfishtë janë përfshinë katër automjete,dy prej të cilave Mercedes Benz,njëra e tipit Wolsvagen Golf dhe një Fiat Stilo.

Si pasojë e aksidentit,fatmirësisht nuk ka pasur viktima por vetëm disa të lënduar lehtë,ndërkohë që të katër mjetet kanë pësuar dëme të mëdha materiale.Aksidenti i katërfishtë në aksin kryesor dhe të vetëm (hyrës e dalës) në qytetin e Beratit shkaktoi bllokimin e qarkullimit të automjeteve për rreth 30-minuta,duke krijuar radhë të gjata makinash në të dyja krahët.

Në vendngjarje kanë shkuar forca të shumta të policisë rrugore,që pasi kanë kryer kqyrjen e vendit të aksidentit kanë spostuar edhe mjetet e dëmtuara,duke bërë që të vijojë normalisht qarkullimi.Sipas burimeve të policisë në vendngjarje mendohet se shkak për aksidentin e katërfishtë të jetë bërë shpejtësia e mjetit tip Fiat Stilo si dhe mosrespektimi i distancën së mjeteve në qarkullim.

 

 

