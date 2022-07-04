Aksident fatal në Itali, humb jetën 37-vjeçari shqiptar
Lajmifundit / 4 Korrik 2022, 08:40
Aktualitet
Një aksident tragjik ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në Itali, ku për pasojë ka humbur jetën një 37-vjeçar shqiptar.
Sipas mediave italiane ngjarja ka ndodhur pak çaste para orës 21:00 të ditës së shtunë, 2 korrik, në viale Aguggiari, Itali.
Mësohet se shqiptari ka qenë duke udhëtuar me motoçikletë kur një makinë i preu rrugën dhe e përplasi për vdekje.
Shtetasi shqiptar ishte me banim në Varese por të dhënat personale nuk janë bërë të ditura pasi familjarët nuk ishin njoftuar zyrtarisht për vdekjen.