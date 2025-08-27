“Më tha që fëmija s’është i imi”, zbardhet dëshmia e shqiptarit që masakroi gruan: E kërcënova me thikë! Djali tentoi ta mbronte
Aktakuza kundër vrasësit 40-vjeçar nga Shqiperia qe ekzekutoi gruan, i njohur edhe si vrasesi i Volosit është tronditëse dhe rrëqethëse, pasi përshkruan minutë pas minute momentet e fundit dramatike të gruas së tij, e cila po përpiqej t’i shpëtonte tërbimit të tij.
Zougla zbulon çfarë ndodhi në apartamentin në katin e parë në ditën fatale dhe ankthin e nënës 36-vjeçare për të shpëtuar.
“Ajo vrapoi për të shpëtuar veten”
E gjitha filloi me një sherr. Përshkrimi është tronditës:
“Ju (red. autori i krimit) morët një thike nga një set pjekjeje që ndodhej në ballkonin e apartamentit dhe filluat ta ndiqnit, fillimisht brenda apartamentit, madje duke thyer derën prej druri të kuzhinës, të cilën gruaja juaj u përpoq ta mbyllte pa sukses, me qëllim që t’ju izolonte në ballkon, dhe më pas brenda apartamentit, ku ajo iku për të shpëtuar jetën, duke kuptuar rrezikun për jetën e saj, dhe konkretisht në shkallë dhe në korridorin e pallatit, ku më në fund e kapët.”
Vazhdimi është edhe më tronditës, teksa djali i mitur i çiftit përpiqet ta shpëtojë nënën e tij nga tërbimi i të atit:
“Pavarësisht përpjekjeve të fëmijës suaj të mitur 13-vjeçar për t’ju ndaluar, ju i shkaktuat lëndime serioze në pjesë kyçe të trupit të saj, veçanërisht në qafë dhe brinjë, me darëzat e thikës që mbanit në dorë, duke e lënë të gjakosur përtokë.”
Gruaja fatkeqe u braktis nga autori i krimit, i cili më pas përdori pincat që mbante në dorë për të thyer hyrjen prej xhami të pallatit.
“Pasi kaluat nëpër këtë kuti, u larguat me vrap nga vendi i ngjarjes, me thikën në dorë, e cila ende nuk është gjetur, për të shmangur arrestimin.”
“Nuk mbaj mend që djali im të më ketë mbajur dorën ”
Autori i krimit, i cili ishte fshehur për shumë orë, pohoi në mbrojtje të tij se… u ngatërrua.
“I kërkoj ndjesë shumë të gjithë familjes sime. Ajo ishte nëna e fëmijëve të mi. Më lëndoi shumë. Më tha se fëmija që abortova nuk ishte i imi. Pastaj u ngatërrova dhe nuk kuptova asgjë se si ndodhi. Nuk e ndoqa. Mbaj mend vetëm që dola në ballkon, ku shkova, pas kësaj nuk mbaj mend asgjë.
Atë që e përdornim për pjekje e kisha në ballkon. Thikën që mora nga ballkoni e mora për ta kërcënuar nëse ajo që tha është e vërtetë. E hodha në rrugë pranë shtëpisë, nuk mbaj mend se ku. Vajza e madhe erdhi dhe më pa në burg. Nuk mbaj mend që djali im u përpoq të më mbante dorën”
Në kërkimfaljen e tij, ai përmendi edhe problemet psikiatrike me të cilat përballet, madje zbuloi edhe tentativën për vetëvrasje që bëri në qershor, me të birin që e shpëtoi në momentin e fundit. Megjithatë, dëshmitë tregojnë se gruaja fatkeqe jetonte një makth pranë tij me abuzim të vazhdueshëm.