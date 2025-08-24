"Ajo më tradhtonte nuk pendohem për asgjë"/ Zbardhet dëshmia plotë e shqiptarit që vrau gruan e tij në Athinë
Ngjarja e rëndë që tronditi opinionin publik në Greqi vijon të zhvillohet me detaje të reja tronditëse. 40-vjeçari shqiptar që vrau bashkëshorten e tij 36-vjeçare para syve të fëmijëve të tyre në Volos, u paraqit këtë të diel në gjykatë.
I pyetur nga gazetarët për motivin e krimit dhe nëse shprehte pendesë, ai nuk dha asnjë përgjigje, duke qëndruar i heshtur me kokën ulur. Brenda ambienteve të gjykatës, ai është përballur me vajzën e tij 18-vjeçare, të cilës sipas raportimeve i ka thënë: “Isha i hutuar, nuk doja ta bëja”, raportojnë mediat greke.
Prokuroria greke ka ngritur ndaj tij akuza për vrasje me dashje. Ndërkohë është urdhëruar nisja e një hetimi social për të përcaktuar kujdestarinë e fëmijëve të mitur të çiftit, të cilët aktualisht ndodhen nën kujdesin e të afërmve të nënës. Në lidhje me autorin, autoritetet do të hetojnë gjithashtu një shtrim të mëparshëm në spital psikiatrik, i ndodhur në qershor, për të kuptuar rrethanat e daljes së tij.
Pas vrasjes, 40-vjeçari u arratis dhe qëndroi i fshehur për më shumë se 24 orë, derisa u kap nga policia i strehuar në një bar të braktisur rreth 200 metra larg banesës së tij. Ai kishte ndërruar rrobat, dyshohet se i kishte gjetur në kazanët e mbeturinave, dhe nuk kishte me vete as telefonin celular e as armën e krimit.
Sipas dëshmive të fqinjëve dhe forcave të rendit, gjatë arrestimit ai u shpreh: “Ajo po më tradhtonte. E bëra mirë. E meritonte. Nuk pendohem për asgjë.”
Megjithëse autoritetet theksojnë se çifti nuk kishte histori të raportuar dhune në familje, 40-vjeçari rezulton të ketë pasur kontakte të mëparshme me policinë.
Ndërkohë që nesër pritet të kryhet autopsia-mjekoligjore e viktimës, nga Departamenti i Mjekësisë Ligjore në Selanik, ku është transferuar trupi.