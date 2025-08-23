LEXO PA REKLAMA!

“Ajo më tradhëtonte, çfarë të bëja?!”, dalin pamjet nga arrestimi i shqiptarit që vrau gruan në sy të fëmijëve

Lajmifundit / 23 Gusht 2025, 18:18
Aktualitet

“Ajo më tradhëtonte, çfarë të

Publikohen pamjet nga momenti i arrestimit të 40-vjecarit shqiptar, Pandeli Nakoleci, i cili vrau gruan me thikë një ditë ëm parë në zonën e Volosit.

Siç shihet edhe në foto, Nakoleci ëhstë i shrtrirë në tokë dhe i prangosur.

40-vjeçari u largua menjëherë nga vendngjarja një ditë më parë, ndërsa u arrestua sot ku u gjet i fshehur në një parking, 200 metra larg vendit nga ku kreu krimin.

Sipas informacioneve të mediave greke, në fjalët e tij të para pas arrestimit, 40-vjeçari dukej i papenduar. Ai u tha oficerëve të policisë:

” Gruaja ime më tradhtonte, çfarë duhet të bëja unë?”

Sipas asaj që është raportuar, 40-vjeçari u gjet në rrugën Evripidou në qendër të qytetit, afërsisht 200 metra larg shtëpisë ku ndodhi krimi brutal.

Ai ishte fshehur në një arë dhe mbante veshur rroba që i gjeti në një kosh plehrash. Nuk kishte me vete telefon celular apo ndonjë objekt tjetër.

