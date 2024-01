Basha e akuzoi për aferë, ministri Ahmetaj: Nuk kam firmosur asnjë koncesion landfilli

Kryetari i opozitës Lulzim Basha gjatë komunikimit të sotëm me median akuzoi Ministrin e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes për përfshirjen në një aferë korruptive. “Kush e shkel ligjin, i pamunduri që nuk shet dot qepët pa kuponin, apo Arben Ahmetaj kumbari pas aferës së mbetjeve në Elbasan për të cilin shqiptarët paguajnë çdo muaj 300 mijë euro, me vendim të Edi Ramës”, u shpreh Basha.

Nuk ka munguar as reagimi i menjëhershëm i ministrit Ahmetaj. Përmes një komenti në rrjetin social Facebook, ai shkruan se “në përgjigje të akuzave të bëra sot nga Kryetari formal i Partisë Demokratike për dhënien me koncesion të një landfilli në qytetin e Elbasanit, me vlerë 10 milionë euro, një personi të favorizuar nga une si Minister i Ekonomise, e sfidoj pseudo Kryetarin e opozitës të bëjë publik qoftë dhe një dokument të vetëm të firmosur nga une për dhënie koncesionesh për landfille. E sqaroj Kryetarin e opozitës se Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nuk ka qenë në asnjë rast autoritet kontraktues për ndërtimin, tenderimin apo koncesionimin e ndonjë landfilli. Ndërkohë për info të mëtejshme të Kryetarit formal të opozitës, që të mos bëjë gafa të njëpasnjëshme, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nuk e ka përgjegjësi as monitorimin, as standardet e ambientit apo asgjësimin e mbetjeve dhe për rrjedhojë landfilldet. Ministri i Ekonomise e ka detyrim kushtetues te jete mik me te gjithe sipermarrjen ne vend. Lufta kundër kancerit ambiental do të vazhdojë. Padituria nuk justifikon shpifjet”.