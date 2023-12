Afrimi i festave, zbulohet një magazinë me sasi madhe fishekzjarresh, dy në pranga

Policia ka zbuluar një magazinë me një sasi të madhe fishekzjarrësh, në Tiranë. Nga kjo magazinë u sekuestruan mijëra fishekzjarrë të kalibrave të ndryshëm, të paketuara në 391 koli.

Ndërkohë, uniformat blu bëjnë me dije se kanë vënë në pranga dy të rinjtë që administronin biznesin.

Njoftimi i Policisë:

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Zhvillohet plani i posaçëm operacional policor, në zbatim të udhëzimit të përbashkët të 3 ministrave, për ndalimin e zhurmave në zonat e banuara dhe për ndalimin e përdorimit të lëndëve piroteknike, në kundërshtim me rregullat dhe me kriteret.

Kjo fazë e planit operacional u finalizua nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare e Policisë së Shtetit.

Zbulohet një magazinë në kryeqytet, ku mbahej një sasi e madhe fishekzjarresh, të kontrabanduara me qëllim shitjen.

Vihen në pranga 2 të rinjtë që administronin së bashku biznesin.

Sekuestrohen mijëra fishekzjarre të kalibrave të ndryshme, të paketuara në 391 koli.

Si rezultat i veprimeve intensive të shërbimeve të Policisë, të mbështetura nga inteligjenca informative dhe të kryera në zbatim të planit të posaçëm operacional, të hartuar nga DPPSH-ja, pas nënshkrimit të udhëzimit të përbashkët të 3 ministrave, me objekt ndalimin e zhurmave në zonat e banuara dhe për garantimin e përdorimit të lëndëve piroteknike, konform ligjeve në fuqi, është zbuluar një magazinë, në rrugën “5 Maji”, Tiranë, ku mbaheshin qindra koli me fishekzjarre, të dyshuara të futura kontrabandë në vendin tonë, me qëllim shitjen.

Si rezultat i ndërhyrjes së menjëhershme të shërbimeve të Policisë, në këtë ambient, janë kapur në flagrancë dhe janë arrestuar bashkadministratorët e këtij biznesi, shtetasit I. K, 22 vjeç dhe E. S., 20 vjeç, të dy banues në Tiranë.

Në magazinë, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale, 391 koli me mijëra fishekzjarre të kalibrave të ndryshme.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme, për veprën penale “Tregtimi dhe transportimi i mallrave që janë kontrabandë”, kryer në bashkëpunim.

Policia e Shtetit apelon për të gjithë qytetarët që të mos përdorin lëndë piroteknike, në kundërshtim me rregullat dhe me kriteret e përcaktuara në aktet në fuqi, pasi do të ndëshkohen konform ligjit.