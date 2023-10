Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës njofton planin për zgjerim

Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës (TIA) ka njoftuar këtë të martë planin për zgjerim, pas ardhjes në Shqipëri të kompanisë “Ryanair”.

TIA deklaron se do të kryejë një seri investimesh substanciale në zgjerimin e aeroportit, për të shndërruar Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës në një qendër rritjeje dhe mundësie.

Në Tiranë do të themelohet një bazë e dedikuar për “Ryanair”, duke mbështetur kështu edhe punësimin vendas.

TIA bën të ditur se partneriteti me kompaninë ajrore “low cost” do të hapë mbi 1 mijë vende pune.

Gjithashtu parashikohet që Shqipëria të mirëpresë mbi 1.6 milionë pasagjerë në vitin e parë të operimit.

TIA është e lumtur të bashkëpunojë me Ryanair, i cili do të shërbejë gjithsej 17 destinacione të reja drejt dhe nga Shqipëria këtë Dimër, duke na lidhur me tregjet e rëndësishme të turizmit si Belgjika, Franca, Gjermania, Italia, Polonia, Suedia dhe Mbretëria e Bashkuar. Ky zhvillim jo vetëm rrit lidhshmërinë dhe turizmin në rajonin tonë, por gjithashtu krijon mundësi punësimi dhe bën udhëtimin më të arsyeshëm dhe të lehtë për qytetarët tanë shqiptarë dhe vizitorët drejt Shqipërisë.

Disa nga pikat kryesore të partneritetit tonë me Ryanair përfshijnë:

• 17 destinacione të reja: Jemi të lumtur të prezantojmë rrugë të reja që lidhin Tiranën me qytete të mëdha evropiane si Brukseli, Düsseldorf, Londra, Milano, Parisi dhe Roma.

• Tarifa të ulëta: Ryanair ofron tarifa që nisin vetëm nga 15 € për një rrugë, duke siguruar që fluturimet të jenë të aksesueshëm për të gjithë.

• 1.6 Milionë Pasagjerë në Vit: Ne parashikojmë që do të mirëpresim mbi 1.6 milionë pasagjerë në vitin e parë të operimit, duke treguar rritjen e kërkesës për udhëtimin ajror në Shqipëri.

• Mbështetja e punësimit vendas: Ky partneritet mbështet mbi 1,000 vende pune lokale, i cili kontribuon më tej në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë.

Mauro Bolla, një përfaqësues i Ryanair, shprehu entuziazmin e kompanisë për këtë aventurë, duke deklaruar: “Ryanair është i lumtur që mirëpret pasagjerët e parë këtu në Tiranë, ndërsa Shqipëria bëhet zyrtarisht vendi i 37 i Ryanair. Ne kemi plane të mëdha për Shqipërinë dhe presim me padurim të mirëpresim edhe më shumë pasagjerë në fluturime për dhe nga Tirana.”

Në vijim të këtij eventi, Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës është i lumtur të njoftojë një seri investimesh substanciale në zgjerimin e aeroportit, për të shndërruar Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës në një qendër rritjeje dhe mundësie.

Këto investime janë të motivuara nga potenciali i jashtëzakonshëm për zgjerim që sjell prania e Ryanair në Shqipëri dhe përputhet me vizionin e Ryanair për themelimin e një baze të dedikuar në Tiranë.

Kjo simbolizon një moment të rëndësishëm në udhën e premtuese të aviacionit në Shqipëri, hapja e horizonteve të reja për udhëtarët, bizneset dhe komunitetin tonë vendas. Këto investime vijnë si përgjigje ndaj kërkesës së Ryanair, duke theksuar përkushtimin tonë për të lehtësuar vizionin e tyre për themelimin e një baze në Tiranë.

Ne tashmë kemi nisur procesin e shpronësimit, një hap kritik i nisur për të përmirësuar planet e zgjerimit të Ryanair. Ky vendim thekson përkushtimin tonë për të shfaqur potencialin e plotë të aviacionit në Shqipëri.