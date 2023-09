Adriatik Lapaj e kërcënon/ Bledi Mane i përgjigjet: Ta grisa cipën e hipokrizisë

Adriatik Lapaj ka kërcënuar se do të çojë në gjykatë Bledi Manen pasi ky i fundit hodhi dyshime se Lapaj pastron paratë e vjehrrit të tij Alltun Çelës, ish kryetarit të gjykatës së Sarandës.

“Do ta hash o trim. Do duhet ta provosh në gjykatë kush pastron para”, shkruan Lapaj në një koment në postimin ku Bledi Mane hedh dyshime mbi pastrimin e parave nga Lapaj.

“Besoj të ka ardhur padia penale dhe civile nga vjerri. Do ta hash o trim. Do duhet ta provosh në gjykatë kush pastron para. Tani meqë je tip skuthi hiqe atë fjalën "dyshohet". Thuaje troç që unë pastroj para dhe unë publikisht të premtoj që do të çoj në gjykatë. Do shkojmë në gjykatë e do ta ndajmë bashkë ne të dy. O ti provon paratë që pastroj unë dhe unë shkoj në burg o ti vete në burg. Legen.”, shkruan Lapaj në një koment në postimin e Manes.

E menjëhershme ka qenë dhe përgjigjia e Manes, i cili i kërkon Lapajt që të jetë i kujdesshëm me kërcënimet.

Madje ai është shprehur: “Qysh ditën e dytë të themelimit të partiçkës tënde ta grisa cipën e hipokrizisë dhe e tregove veten sa ordiner je në komunikimin publik.”

“Adriatik Lapaj qysh ditën e dytë të themelimit të partiçkës tënde të nxorra nga shinat. Fut hundët në një pronë private dhe intimidon, fyen dhe kërcënon një gazetar me fjalët "do ta hash o trim", "tip skuthi", "legen"...

Qysh ditën e dytë të themelimit të partiçkës tënde ta grisa cipën e hipokrizisë dhe e tregove veten sa ordiner je në komunikimin publik. Sa për kërcënime, po ta them ty, vjehrrit tënd të nëmur, Argitës tënde tutore dhe kujtdo tjetër te ajo partiçka jote se keni gjetur personin e gabuar. Kur publicistika ime trondiste themelet e familjeve mafioze Berisha, Fullani, Llalla, Zaganjori, Beqja, Gjingjoni ti ishe ende një Monikë Leëinsky që i bëje gojore servilizmit të Kreshnikut. Ndaj kur të ballafaqohesh me mua rritu fizikisht, zmadhou mendërisht, ndrysho modelin e flokëve, mos vish këpucë me majë, mos përthyej gjunjët kur ecën në asfalt, mos haj djathë lope që në mëngjes dhe mos lexo vetëm librat e Isabelle Allendes. Kujdes edhe një herë me kërcënimet ndaj meje ndërkohë na trego pse vettingu e qëroi me ceremoni vjehrrin tënd të korruptuar dhe kush i pastron paratë e tij, ti apo ndonjë mysybet si puna jote. Takohemi bashkë ku të duash, edhe në gjykatë, edhe te ushqimorja jote, edhe në Sarandë, edhe në Tiranë!” ju përgjigj Mane Lapajt.