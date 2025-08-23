LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Abuzoi seksualisht me mbesën e tij, nisin hetimet për 51-vjeçarin në Elbasan

Lajmifundit / 23 Gusht 2025, 13:50
Aktualitet

Abuzoi seksualisht me mbesën e tij, nisin hetimet për

Policia e Elbasanit ka nisur hetimet për një 51-vjeçar pasi është kallëzuar nga mbesa e tij se ka kryer marrëdhënie seksuale pa dëshirën e saj.

Nuk dihen ende detaje të tjera për ngjarjen e rëndë.

“Proceduan penalisht një 51-vjeçar, pasi ka kallëzuar mbesa e tij, 22 vjeçe, se ky shtetas rreth 1 muaj më parë dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me 22-vjeçaren pa dëshirën e saj. Nën drejtimin e Prokurorisë vijojnë hetimet për verifikimin e kallëzimit”, njofton policia.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion