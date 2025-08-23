Abuzoi seksualisht me mbesën e tij, nisin hetimet për 51-vjeçarin në Elbasan
Policia e Elbasanit ka nisur hetimet për një 51-vjeçar pasi është kallëzuar nga mbesa e tij se ka kryer marrëdhënie seksuale pa dëshirën e saj.
Nuk dihen ende detaje të tjera për ngjarjen e rëndë.
“Proceduan penalisht një 51-vjeçar, pasi ka kallëzuar mbesa e tij, 22 vjeçe, se ky shtetas rreth 1 muaj më parë dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me 22-vjeçaren pa dëshirën e saj. Nën drejtimin e Prokurorisë vijojnë hetimet për verifikimin e kallëzimit”, njofton policia.