Abuzoi sekualisht me një të mitur, arrestohet 31-vjeçari në Tiranë

Një 31-vjeçar është arrestuar këtë të mërkurë në Tiranë pasi akuzohet për abuzim seksual.

Blutë bëjnë me dije se në pranga ka rënë shtetasi me iniciale E.Q, i cili dyshohet se ka abuzuar seksualisht me një shtetase të mitur.

“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 4, në vijim të punës për goditjen e paligjshmërive dhe kapjen e autorëve që kryejnë vepra penale, pas njoftimit të marrë se një shtetase e mitur, ishte paraqitur në spital për ndihmë mjekësore, dhe dyshohej se ishte abuzuar seksualisht, menjëherë kanë organizuar punën për dokumentimin e plotë ligjor dhe vënien përpara përgjegjësisë penale, të autorit të dyshuar.

Si rezultat i punës intensive hetimore, u bë identifikimi, kapja dhe ndalimi i shtetasit E. Q., 31 vjeç, banues në Tiranë.

Ky shtetas, më datë 11.02.2024, dyshohet se ka abuzuar seksualisht me një shtetase të mitur”,- njofton Policia.