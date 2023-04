EMRI/ Abuzoi me një 23-vjeçare, lihet në burg kryeplaku 29-vjeçar i fshatit Rehovë të Korçës

Gjykata e Korçës cakton masën e sigurisë “arrest në burg” për 29-vjeçarin Ervis Rrapo, kryeplakun e fshatit Rehovë të Korçës, i cili u arrestua pas denoncimit për marrëdhënie seksuale me një 23-vjeçare nga i njëjti fshat.

Prokuroria ka kërkuar caktimin e masës së sigurisë “arrest me burg” për akuzën e kryerjes së marrëdhënieve seksuale me 23-vjeçaren me probleme të shëndetit mendor.

Para gjykatës i riu nuk ka pranuar akuzat, ndërsa Prokuroria ka paraqitur prova dhe fakte, të cilat implikojnë Rrapon në këtë ngjarje.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Nga hetimet e deri tanishme të prokurorisë, ekspertizës mjeko ligjore, dëshmitë dhe rrethanat e tjera, akuza e ngritur ndaj Rrapos rezulton e provuar. Seanca u mbajt me dyer të mbyllura për shkak të natyrës së çështjes.