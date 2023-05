“Abuzoi me fondet e tërmetit”, AIS kallëzon bashkinë e Durrësit në KQZ: Favorizoi partinë në pushtet

Instituti Shqiptar i Shkencës (AIS) ka kallëzuar në KQZ bashkinë Durrës, për abuzim me fondet e tërmetit përpara zgjedhjeve të 25 prillit.

Sipas AIS, bashkia ka favorizuar me veprimet e saj partinë në pushtet, duke veccuar faktin se janë akorduar fonde për banesa luksi apo për individë që nuk plotësojnë kushtet për fonde pas tërmetit.

Njoftimi i AIS:

AIS ka bërë Kallzim tek Komisoneri për Zgjedhjet me Objekt Keqpërdorim i Parave Publike në Zgjedhje përmes Granteve Individuale për Fondin e Rindërtimit pas Tërmetit zona zgjedhore Durrës. Keqpërdoimi është në favor të subjektit elektoral partia në pushtet qendror dhe vendor. 16 muaj pas Tërmetit në data Fushatë Zgjedhore me VKM dhe pa Ligj janë krijuar Transferta të Pakushtëzuara për Bashkinë Durrës vlera 946.44 milion Lek. Po data zgjedhore, Pushteti Lokal Durrës ka miratuar Lista me përfitues të rinj të paidentifikuar më parë.

Bashkia ka paguar java para 25 prillit, vlera tre herë më shumë se çdo muaj post tërmet. Ministria e Rindërtimit ka vonuar ndihmën 16 muaj pas tërmetit dhe nuk ka bërë asnjë veprim ligjor që garanton mos keqpërdorim të Fondi duke paguar individ që nuk plotësojnë kushtin për ndihmë ekonomike pasi kanë pësuar dëme në banesa luksi, banesë të dytë për mirëqenie. Komisionerit i është kërkuar hetim administrativ, pranim faktesh, verifikim, ekspertizë e pavarur ndërkombëtare mbi përdorim fonde publike në Fushatë Zgjedhore. Në finale vlerësim i përgjegjësive për Favorizim Elektoral përmes Keqpërdorimit të Parave Publike Neni 92/5 Kodi.