A u takua Rama me Kurtin në Prishtinë? Zëdhënësi i kryeministrit të Kosovës: Po takon ata që ka nevojë t’i rregullojë raportet

Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Përparim Kryeziu ka deklaruar se ditën e sotme kryeministri Edi Rama nuk është me Albin Kurti, për shkak se nuk e ka pasur në agjendë. Në një reagim për Top Channel ai shprehet:

“Në bazë agjendës së deritanishme, duket që në Prishtinë, Kryeministri i Shqipërisë, Rama, po i takon ata me të cilët konsideron që ka nevojë t’i rregullojë raportet.

Në anën tjetër, Kryeministri Kurti, Zyra e tij, e ka ftuar Kryeministrin Rama në aktivitetet që shënojnë 25-vjetorin e çlirimit të Kosovës më 12 qershor. Kryeministri Rama, përkatësisht Zyra e tij, na ka njoftuar që nuk do të mund të jetë i pranishëm me 12 qershor. Ai është i mirëseardhur që t’i bashkëngjitet aktiviteteve të agjendës shtetërore. Urojmë që vjen në Manifestimin e 146-të vjetorit të Lidhjes së Prizren, sepse Lidhja e Prizrenit nuk është vetëm e Kosovës”.

