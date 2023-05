“A ke mundësi…”- Zbardhet skema e zhvatjes! Biznesmenit i kërkohen 100 mijë euro në emër të një zyrtari të lartë

Policia e Tiranës në bashkëpunim me prokurorinë e kryeqytetit kanë bërë të mundur jo vetëm arrestimin e dy gjobëvënësve, por madje edhe zbulimin e detajeve nga gjurmimi i tyre në terren.

Sipas të dhënave ata janë një grup që kanë kohë që vënë gjoba në emër të personave që kanë poste të larta drejtuese dhe shënjestra e tyre sipas policisë dhe prokurorisë janë biznesmenët. Për rastin më të fundit u tha se bëhej fjalë për një shifër rreth 100 mijë eurosh që iu kishin kërkuar njërit nga emrat më të njohur të biznesit të ndërtimit në vend.

Ai duke parë rrjedhën e kërkesave të personave të cilët kishin fiksuar edhe personazhin pas të cilit po fshiheshin, kanë lajmëruar policinë dhe kjo e fundit ka nisur komunikimin me gjobëvënësit, ose kështu të paktën pretendojnë dy strukturat që janë marrë me hetimin e kësaj ngjarjeje. Në fakt, policia ka mundur të arrestojë vetëm dy nga tre personat e përfshirë në këtë histori zhvatjeje të biznesmenit, ndërkohë që ai që mendohet edhe si truri i gjobës është shpallur në kërkim dhe vijon të jetë në arrati.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në fakt rasti i biznesmenit R.G., nuk është rasti i izoluar pasi këtë vit janë shënuar edhe raste të tjera dhe madje edhe janë bërë publik nga Policia, duke hedhur dritë mbi një dukuri që sipas të dhënave hetimore ka kohë që praktikohet nga ana e personave të ndryshëm në vendin tonë.

Edhe pse më herët nuk janë bërë publike raste të tilla, me sa duket biznesmenët që janë detyruar të paguajnë gjoba, edhe të majme, nuk kanë pasur besim dhe siguri tek autoritetet që do të merreshin më pas me gjurmimet e shantazhuesve.

ARRESTIMI

Bedri dhe Albert Vodha dy mashtruesit të cilët u shtirën si zyrtarë të lartë me qëllim zhvatjen e 100 mijë eurove të një biznesmeni janë lënë në burg. Policia e Tiranës tha se pas kësaj skeme fshihet një person i tretë, Florian Gjergji, i cili ende është i shpallur në kërkim.

Ky i fundit i është prezantuar biznesmenit, si zyrtar i lartë. Shuma e parave – sipas hetuesve iu kërkua sipërmarrësit me anë të mesazheve në rrjetin social “Telegram” nga Florian Gjergji, i cili përveçse dyshohet si organizator, ka pasur rolin personit që mbante komunikimin me të dëmtuarit.

Pas denoncimit të biznesmenit, policia ka organizuar shërbimet për të mbajtur në mbikëqyrje personat që do takoheshin me të për dorëzimin e parave. Babë e bir Bedri dhe Albert Vodha, 54 dhe 24 vjeç, u ndoqën nga forcat e policisë, deri në momentin kur u arrestuan në flagrancë, para se të merrnin shumën e parave.

PRECEDENTËT

Nga hetimet, grupi i hetimor ka dyshime se të tre këta persona janë autorë edhe të një rasti tjetër të ngjashëm, në mars të këtij viti në Tiranë, ku me anë të mashtrimit, duke u prezantuar si zyrtarë të lartë, i kanë marrë një shumë të madhe parash një tjetër biznesmeni.

Blutë e Tiranës sekuestruan 70 000 euro dhe 2 automjete që dyshohet se të akuzuarit kanë përfituar përmes mashtrimit. Në janar të këtij viti policia e Tiranës goditi edhe një tjetër rast të ngjashëm të kërcënimit të biznesmenëve përmes telefonatave dhe mesazheve për të dhënë shuma të konsiderueshme parash.

Një grup personash nga Shkodra ranë në pranga me akuzën se kishin kërcënuar një biznesmen ndërtimi të cilit i kërkonin 130 mijë euro duke u prezantuar si zyrtarë të lartë të administratës shtetërore. Edhe në këtë rast sipërmarrësi i kërcënuar denoncoi autorët të cilët ranë në prangat e policisë në momentin që u paraqitën për të marrë në dorëzim shumën e parave.

HETIMET DHE GJURMIMET

“Lali jam, ti e di si e kam situatën në këto kohë, a ke mundësi për 100?”, thuhet në mesazh. Por, mesa duket biznesmeni nuk ka rënë pre e këtij mashtrimi dhe menjëherë ka denoncuar në polici. Nën mbikëqyrjen e prokurorit të çështjes, agjentët e rendit vijuan komunikimet me mashtruesit me qëllim kapjen e tyre në momentin e dorëzimit të parave. Për këtë arsye grupi i hetimit u dërgoi autorëve mesazhin ku thuhej “nuk i kam 100, po 70 të bëjnë punë”?

Mashtruesit kanë shprehur dakordësi, duke lënë takim më 6 maj për të marrë shumën monetare, por në këtë moment, kanë ndërhyrë forcat e policisë që ndodheshin në gatishmëri ku kanë arrestuar në flagrance të babe e bir, ndërsa kanë shpallur ne kërkim Florian Gjergjin, i cili dyshohet se është organizatori i kësaj skeme mashtrimi.

Gjykata e Tiranës caktoi masën “Arrest me burg” për Bedri dhe Albert Vodhën ndërkohë që gjatë seancës dy të pandehurit i mohuan akuzat. Sipas Prokurorisë së Tiranës, skema mashtruese të tilla, ku autorët përvetësojnë emra zyrtarësh të lartë shtetërorë janë përdorur edhe ndaj biznesmenëve të tjerë më parë. Organi i akuzës dyshon se pas këtij grupi qëndron një ose disa persona të tjerë që dyshohet të jenë organizatorët e planeve të tilla për kërcënimin e biznesmenëve.