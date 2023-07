A kanë lidhje kontrollet e FNSH-së në Vlorë me Ervis Martinajn? Policia: Në javët në vijim…

Policia e Vlorës është pyetur në lidhje me kontrollet e shumta që kanë zhvilluar ditët e fundit dhe në bashkëpunim me Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë dhe se a kanë lidhje këto kontrolle me të shumëkërkuarin Ervis Martinaj.

“E vërtetë që FNSH ka qenë prezent ne qytetin e Vlorës. Ka një plan të detajuar nga shërbimet e policisë, e kemi pasur dhe mbështetjen e tyre.

Këto kontrolle do vijojnë e në javët në vijim ne lidhje me procedimet qe kane ngritur skuadrat e hetimit”, tha zyrtari i Policisë.

I pyetur a ka indicie policia që Martinaj ka qene ne Vlore, zyrtari i Policise tha se “eshte nje ceshtje qe nuk i perket qarkut te Vlores.

Strukturat e DVP Vlore mbeshtesin te gjitha strukturat e drejtorive te tjera policore per cfaredo lloj verifikimi apo operacioni ne terren”.