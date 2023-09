A do të ketë reshje shiu? Ja çfarë do të ndodhë me temperaturat ditën e nesërme

Në Shqipëri nga e marta do të kemi stabilizim dhe përmirësim gradual të motit. Do të mbajë mot me vranësira dhe intervale të gjata kohore me diell. Netët dhe mëngjeset do të jenë mjaft të freskëta dhe nëpër lugina parashihet të ketë mjegull.

Temperaturat maksimale në Kosovë deri 24 ose 25 gradë Celsius. Në Shqipërinë mesdhetare normalisht pak më ngrohtë, ndërsa rrebeshe të izoluara shiu parashihen shpeshherë në jug dhe lindje të Shqipërisë.